В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пулково, который находится на территории Санкт-Петербурга, временно ограничили вылеты и прилеты самолетов ради безопасности. Об этом рассказали представители Росавиации в своем Telegram-канале.
Причина введения ограничительных мер связана с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Ожидается, что ограничения будут действовать до устранения всех возможных рисков.
Напомним, что в ночь на 3 августа в псковском аэропорту так же были установлены временные ограничения. В Росавиации уточнили, что меры вступили в силу с 04:55 по московскому времени.