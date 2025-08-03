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В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на полеты Пулково необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково, который находится на территории Санкт-Петербурга, временно ограничили вылеты и прилеты самолетов ради безопасности. Об этом рассказали представители Росавиации в своем Telegram-канале.

Причина введения ограничительных мер связана с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Ожидается, что ограничения будут действовать до устранения всех возможных рисков.

Напомним, что в ночь на 3 августа в псковском аэропорту так же были установлены временные ограничения. В Росавиации уточнили, что меры вступили в силу с 04:55 по московскому времени.