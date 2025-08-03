В воскресенье в Ростове ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

— Днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 7−12 метров в секунду, усиливаясь во время грозы до 15−18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +33 — +35 градусов. В городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, — перечислено в прогнозе.