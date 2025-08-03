В воскресенье в Ростове ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

В воскресенье, 3 августа, в Ростове может разыграться непогода. Об этом предупреждают в региональном гидрометцентре. Так, по прогнозу, в Ростове ожидается переменная облачность.
— Днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 7−12 метров в секунду, усиливаясь во время грозы до 15−18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +33 — +35 градусов. В городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, — перечислено в прогнозе.
По Ростовской области также прогнозируется переменная облачность.
— Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны сильные ливни. Также не исключены грозы, град и шквалистый ветер, дующий со скоростью 20−25 метров в секунду преимущественно северо-восточного и восточного направления. Днем столбики термометров покажут от +31 до +36 градусов.
В центральных, южных районах и Приазовье объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высокая пожароопасность четвертого класса сохраняется в северо-восточных, северо-западных районах, местами в центральных районах и Приазовье.
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