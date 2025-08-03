Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РУз напомнил, куда узбекистанцам не нужна виза

Пресс-служба МИД РУЗ опубликовала список из 40 стран, куда узбекистанцам не нужна виза, и еще 42 стран, в которые можно въехать по упрощенной процедуре.

Источник: Shutterstock

Граждане Республики Узбекистан имеют возможность безвизового въезда в следующие страны:

  1. Антигуа и Барбуда
  2. Армения
  3. Барбадос
  4. Беларусь
  5. Объединенные Арабские Эмираты
  6. Доминика
  7. Иран
  8. Палестина
  9. Филиппины
  10. Гаити
  11. Гамбия
  12. Грузия
  13. Гренада
  14. Кения
  15. Кот-д’Ивуар
  16. Малайзия
  17. Микронезия
  18. Монголия
  19. Молдова
  20. Намибия
  21. Азербайджан
  22. Кыргызская Республика
  23. Казахстан
  24. Россия
  25. Сент-Винсент и Гренадины
  26. Сейшельские острова
  27. Шри-Ланка
  28. Суринам
  29. Таиланд
  30. Таджикистан
  31. Турция
  32. Украина
  33. Китайская Народная Республика
  34. Оман

Получить визу по прибытии при въезде в следующие государства:

Боливия, Бурунди, Гвинея-Бисау, Индонезия, Иордания, Кабо-Верде, Камбоджа, Коморские острова, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Макао, Мальдивские острова, Маврикий, Мавритания, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Палау, Катар, Руанда, Самоа, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Того, Тувалу, Ямайка, Зимбабве, Восточный Тимор.

В эти страны можно оформить электронную визу:

Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Индия, Южный Судан, Джибути, Демократическая Республика Конго, Лесото, Малави, Нигерия, Уганда, Вьетнам.

В период с 2023 по 2025 годы был введен безвизовый режим с десятком стран, среди них — Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Оман, Иран. Кроме того, ряд стран, таких как Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам, упростили визовый режим для наших граждан.