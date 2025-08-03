МИД РУз напомнил, куда узбекистанцам не нужна виза

В период с 2023 по 2025 годы был введен безвизовый режим с десятком стран, среди них — Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Оман, Иран. Кроме того, ряд стран, таких как Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам, упростили визовый режим для наших граждан.