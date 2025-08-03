МИД РУз напомнил, куда узбекистанцам не нужна виза

Граждане Республики Узбекистан имеют возможность безвизового въезда в следующие страны:
- Антигуа и Барбуда
- Армения
- Барбадос
- Беларусь
- Объединенные Арабские Эмираты
- Доминика
- Иран
- Палестина
- Филиппины
- Гаити
- Гамбия
- Грузия
- Гренада
- Кения
- Кот-д’Ивуар
- Малайзия
- Микронезия
- Монголия
- Молдова
- Намибия
- Азербайджан
- Кыргызская Республика
- Казахстан
- Россия
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сейшельские острова
- Шри-Ланка
- Суринам
- Таиланд
- Таджикистан
- Турция
- Украина
- Китайская Народная Республика
- Оман
Получить визу по прибытии при въезде в следующие государства:
Боливия, Бурунди, Гвинея-Бисау, Индонезия, Иордания, Кабо-Верде, Камбоджа, Коморские острова, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Макао, Мальдивские острова, Маврикий, Мавритания, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Палау, Катар, Руанда, Самоа, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Того, Тувалу, Ямайка, Зимбабве, Восточный Тимор.
В эти страны можно оформить электронную визу:
Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Индия, Южный Судан, Джибути, Демократическая Республика Конго, Лесото, Малави, Нигерия, Уганда, Вьетнам.
В период с 2023 по 2025 годы был введен безвизовый режим с десятком стран, среди них — Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Оман, Иран. Кроме того, ряд стран, таких как Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам, упростили визовый режим для наших граждан.