После дня города с улиц Омска вывезли почти 10 тонн мусора

Специалистам приходилось совершать уборку во время проведения праздника, так как урны постоянно заполнялись. Более того, чистить приходилось даже фонтаны — в них невольно или благодаря безответственности некоторых омичей, попадал мусор. В наведении порядка в местах скопления людей были задействованы 237 рабочих и 191 единица техники. В общей сложности, за сутки с городских улиц вывезено более 9,5 тонн отходов.