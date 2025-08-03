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После дня города с улиц Омска вывезли почти 10 тонн мусора

Во время праздника городским службам приходилось оперативно чистить даже фонтаны.

Источник: Комсомольская правда

Специалистам приходилось совершать уборку во время проведения праздника, так как урны постоянно заполнялись. Более того, чистить приходилось даже фонтаны — в них невольно или благодаря безответственности некоторых омичей, попадал мусор. В наведении порядка в местах скопления людей были задействованы 237 рабочих и 191 единица техники. В общей сложности, за сутки с городских улиц вывезено более 9,5 тонн отходов.