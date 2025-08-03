Россиянам советуют фотографировать свои участки земли, чтобы их не изъяли

С 2025 года начнётся трёхлетний период, в течение которого владельцы земельных участков обязаны их освоить. В противном случае им грозят штрафы или изъятие земли, однако до 2028 года эти меры применяться не будут. Об этом РБК рассказал юрист Александр Зорин.