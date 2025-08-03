Появилось видео извержения камчатского вулкана Крашенинникова

«В центральной части Кроноцкого заповедника продолжается первое за историю исследований извержение вулкана Крашенинникова. Поскольку его окрестности представляют собой вулканические пустоши, шлаковые и лавовые поля без густой растительности, сейчас угрозы природного пожара нет», — сказано в публикации.