Появилось видео извержения камчатского вулкана Крашенинникова

Пресс-служба Кроноцкого заповедника опубликовала видео извержения вулкана Крашенинникова, который расположен в Камчатском крае.
На кадрах видны столбы дыма, которые исходят из вулкана.
«В центральной части Кроноцкого заповедника продолжается первое за историю исследований извержение вулкана Крашенинникова. Поскольку его окрестности представляют собой вулканические пустоши, шлаковые и лавовые поля без густой растительности, сейчас угрозы природного пожара нет», — сказано в публикации.
Кроме того, угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам также отсутствует.
Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Пепел выбрасывало на высоту около шести километров над уровнем моря. Шлейф от него распространился в сторону Тихого океана.