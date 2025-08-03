МЧС предупредило о риске цунами в трех районах Камчатки после землетрясения

После афтершока в акватории Тихого океана на Камчатке возможен подход цунами с высотой волн до 19 см, интенсивность которого в Петропавловске-Камчатском предварительно оценивается в 4 балла. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«По данным Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, землетрясение в акватории Тихого океана может вызвать волну цунами высотой до 19 сантиметров в Алеутском муниципальном округе», — сообщили в МЧС.
Также указано, что высота волны цунами может достичь до 15 сантиметров в Усть-Камчатском муниципальном округе и до 3 сантиметров в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Накануне стало известно, что на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7.