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МЧС предупредило о риске цунами в трех районах Камчатки после землетрясения

Подход волны цунами высотой до 19 см возможен на Камчатке после афтершока.

Источник: Комсомольская правда

После афтершока в акватории Тихого океана на Камчатке возможен подход цунами с высотой волн до 19 см, интенсивность которого в Петропавловске-Камчатском предварительно оценивается в 4 балла. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, землетрясение в акватории Тихого океана может вызвать волну цунами высотой до 19 сантиметров в Алеутском муниципальном округе», — сообщили в МЧС.

Также указано, что высота волны цунами может достичь до 15 сантиметров в Усть-Камчатском муниципальном округе и до 3 сантиметров в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Накануне стало известно, что на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7.