МЧС предупредило о риске цунами в трех районах Камчатки после землетрясения

После афтершока в акватории Тихого океана на Камчатке возможен подход цунами с высотой волн до 19 см, интенсивность которого в Петропавловске-Камчатском предварительно оценивается в 4 балла. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.