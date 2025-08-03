Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.