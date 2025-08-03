Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня в столичном регионе такой достаточно комфортный выходной: переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в Москве повысится до 24−27 градусов, что на 5 градусов выше нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью не более 2−7 метров в секунду.
«Атмосферное давление достаточно стабильное, примерно 750 миллиметров ртутного столба. То есть сегодня получается такой идеальный летний денек», — отметил Тишковец.