Северные регионы поразила «поистине беспрецедентная жара»

Норвежский метеорологический институт сообщил, что температура выше 30 градусов была зафиксирована в течение 12 дней в июле по крайней мере одной станцией в трех самых северных округах Норвегии. Хотя на прошлой неделе в стране была небольшая передышка, поскольку жаркая погода переместилась на север и восток, в институте заявили, что ожидают, что температура в 30 градусов по Цельсию может снова подняться в выходные.