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Северные регионы поразила «поистине беспрецедентная жара»

Страны Северной Европы поразила «поистине беспрецедентная» жара.

Страны Северной Европы поразила «поистине беспрецедентная» жара. Ученые зафиксировали самую продолжительную серию температур выше 30  в регионе начиная с 1961 года.

Традиционно холодные северные страны опаляет «поистине беспрецедентная» жара, поскольку жаркая погода, усиливающаяся из-за загрязнения окружающей среды углекислым газом, продолжает поджаривать Северную Европу, пишет The Guardian.

Метеостанция в норвежской части Северного полярного круга 13 дней в июле фиксировала температуру выше 30 градусов, в то время как в Финляндии три недели подряд стояла 30-градусная жара.

Ученые говорят, что это самая длинная полоса за всю историю наблюдений начиная с 1961 года и на 50% длиннее предыдущего рекорда.

«Действительно беспрецедентная жара все еще в разгаре, ее максимум сегодня составляет около 32−33 градусов по Цельсию, — комментирует Мика Рантанен, климатолог из Финского метеорологического института, в своем посте в социальных сетях в четверг. — Даже в арктических регионах температура воздуха в течение трех недель превышала 25 градусов по Цельсию, и завтра она может побить августовские рекорды».

Норвежский метеорологический институт сообщил, что температура выше 30 градусов была зафиксирована в течение 12 дней в июле по крайней мере одной станцией в трех самых северных округах Норвегии. Хотя на прошлой неделе в стране была небольшая передышка, поскольку жаркая погода переместилась на север и восток, в институте заявили, что ожидают, что температура в 30 градусов по Цельсию может снова подняться в выходные.

«В Северной Норвегии нас ждет несколько жарких дней», — говорится в сообщении.

В Швеции метеорологи сообщили, что на нескольких станциях на севере страны отмечалась длительная жара, а на метеостанции в Хапаранде температура воздуха достигала 25 градусов и более в течение 14 дней подряд. В Йоккмокке, Лапландия, жара продолжалась 15 дней.

«Чтобы найти более длительный период на этих станциях, вам нужно вернуться более чем на столетие назад», — сказал Сверкер Хелльстрем, ученый из Шведского метеорологического и гидрологического института.

В середине июля Северную Европу охватила изнуряющая жара, вызванная горячими водами у северного побережья Норвегии и устойчивой областью высокого давления, из-за которой температура в скандинавских странах на 8−10 градусов превысила сезонную норму. С тех пор на регион также обрушились штормы и удары молний, которые вызвали лесные пожары.

Жаркая погода застала врасплох людей в той части континента, которая лучше приспособлена к холоду. Исследователи обнаружили, что такие страны, как Великобритания, Норвегия и Швейцария, столкнутся с наибольшим относительным повышением температуры в неуютно жаркие дни, когда планета нагревается, и предупредили, что их инфраструктура не очень хорошо приспособлена для этого.

По сообщениям финских СМИ, в среду ледовый каток на севере Финляндии открыл свои двери для людей, ищущих убежища от жары, после того, как они переполнили отделение неотложной помощи местной больницы. В четверг пастухи предупредили, что их олени находятся на грани гибели от жары, пишет The Guardian.

Шведское радио сообщило, что иностранные туристы, направляющиеся на север, в Скандинавию, чтобы «освежиться», вместо этого столкнулись с предупреждениями об опасной жаре.

«По мере того, как климатические изменения прогрессируют, исключительно сильные периоды жары будут усиливаться, — прогнозирует Хейкки Туоменвирта, ученый из Финского метеорологического института. — Они происходят все чаще, становятся более сильными и длятся дольше».