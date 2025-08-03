ERR: Власти Эстонии строят ворота и барьеры на границе с Россией

Власти Эстонии приняли решение полностью изолироваться от России — они уже начали строить барьеры на пограничном пункте в Нарве. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил глава Нарвского погранпункта Антти Ээнсала.
На мосту ворота уже возведены. Работы осталось закончить на въездах, где проезжает транспорт — там будут устанавливать заграждения.
По словам представителей Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, такое решение было принято для усиления безопасности инфраструктуры. Граница окончательно закроется уже в сентябре.
— Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов, — цитирует Ээнсалу телеканал ERR.
Ранее стало известно, что эстонские пограничники не позволяют своим согражданам путешествовать по России. Недавно власти Нарвы перекопали мост Дружбы, который соединяет две страны. По словам местных, скоро дорогу могут и вовсе закрыть.