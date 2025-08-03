Нижегородцы создали петицию из-за вони в городе

Напомним, городские власти ранее заявляли о разработке комплекса мер, направленных на снижение и предотвращение зловония в Нижнем Новгороде. В рамках этих действий был усилен контроль над деятельностью так называемых «чёрных» ассенизаторов, а также ужесточён надзор за промышленными предприятиями, подключёнными к системе водоотведения. Кроме того, были проведены обследования канализационных насосных станций и сетей, по итогам которых устранены локальные неисправности.