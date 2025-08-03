Лукашенко сказал, чего ждет от Белорусской железной дороги

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на трудовые традиции белорусских железнодорожников, которые были заложены еще, когда был открыт первый на территории Беларуси участок «Поречье — Гродно». И заметил, что именно с той поры машинисты и проводники, диспетчеры и сотрудники вокзалов, путевые обходчики и инженеры-ремонтники в нескольких поколениях с гордостью носят форму белорусского железнодорожника, ответственно работая на благо своей страны.