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Лукашенко сказал, чего ждет от Белорусской железной дороги

Лукашенко обратился работникам БЖД, сказав, в чем абсолютно уверен.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам Белорусской железной дороги, сообщила пресс-служба президента.

Так, 3 августа белорусский лидер направил поздравления с профессиональным праздником работникам и ветеранам Белорусской железной дороги. В День железнодорожника глава страны подчеркнул, что «Беларуская чыгунка» является важнейшим звеном в транспортной системе страны и гордостью белорусов.

Он указал, что ежегодно БЖД перевозится свыше 60 миллионов пассажиров и более 100 миллионов тонн различных грузов. Еще Лукашенко сказал, в чем абсолютно уверены в Беларуси.

— Все, кто пользуется услугами Белорусской железной дороги, абсолютно уверены в вашей надежности и пунктуальности, — сказано в поздравлении.

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на трудовые традиции белорусских железнодорожников, которые были заложены еще, когда был открыт первый на территории Беларуси участок «Поречье — Гродно». И заметил, что именно с той поры машинисты и проводники, диспетчеры и сотрудники вокзалов, путевые обходчики и инженеры-ремонтники в нескольких поколениях с гордостью носят форму белорусского железнодорожника, ответственно работая на благо своей страны.

Резюмируя, также Александр Лукашенко сказал, что с уверенностью ждет того, что за счет совершенствования управления перевозками, развития инфраструктуры и технологий, наращивания потенциала экспортных транспортных коридоров Белорусская железная дорога сможет и далее укреплять свои позиции, продолжать поступательное движение вперед.

Накануне БЖД сказала про задержку поезда Барановичи — Минск на 2,5 часа.

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