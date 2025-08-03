Лукашенко сказал, чего ждет от Белорусской железной дороги

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам Белорусской железной дороги, сообщила пресс-служба президента.
Так, 3 августа белорусский лидер направил поздравления с профессиональным праздником работникам и ветеранам Белорусской железной дороги. В День железнодорожника глава страны подчеркнул, что «Беларуская чыгунка» является важнейшим звеном в транспортной системе страны и гордостью белорусов.
Он указал, что ежегодно БЖД перевозится свыше 60 миллионов пассажиров и более 100 миллионов тонн различных грузов. Еще Лукашенко сказал, в чем абсолютно уверены в Беларуси.
— Все, кто пользуется услугами Белорусской железной дороги, абсолютно уверены в вашей надежности и пунктуальности, — сказано в поздравлении.
Отдельно белорусский лидер обратил внимание на трудовые традиции белорусских железнодорожников, которые были заложены еще, когда был открыт первый на территории Беларуси участок «Поречье — Гродно». И заметил, что именно с той поры машинисты и проводники, диспетчеры и сотрудники вокзалов, путевые обходчики и инженеры-ремонтники в нескольких поколениях с гордостью носят форму белорусского железнодорожника, ответственно работая на благо своей страны.
Резюмируя, также Александр Лукашенко сказал, что с уверенностью ждет того, что за счет совершенствования управления перевозками, развития инфраструктуры и технологий, наращивания потенциала экспортных транспортных коридоров Белорусская железная дорога сможет и далее укреплять свои позиции, продолжать поступательное движение вперед.
Накануне БЖД сказала про задержку поезда Барановичи — Минск на 2,5 часа.