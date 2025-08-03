МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве за последние 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразили 122 жилых дома в районе Беговой улицы — исторической территории севера столицы. Она знаменита своими достопримечательностями, в частности Центральным московским ипподромом, в честь которого и получила свое название», — говорится в сообщении.
Специалисты заменили окна, обновили инженерные системы и привели в порядок подъезды, фасады и кровлю, отмечается в сообщении.
Также отремонтированы были и узнаваемые объекты района: жилой дом 34 на Беговой улице, построенный в стиле брутализма; жилое пятиэтажное здание по адресу: Беговая улица, дом 18, корпус 1; жилой дом, расположенный по адресу: Скаковая улица, дом 14.