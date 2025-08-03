Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве

«За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразили 122 жилых дома в районе Беговой улицы — исторической территории севера столицы. Она знаменита своими достопримечательностями, в частности Центральным московским ипподромом, в честь которого и получила свое название», — говорится в сообщении.