В Ростовской области за сутки произошло 17 пожаров

— В течение 2 августа подразделения МЧС успешно ликвидировали одиннадцать техногенных пожаров, шесть случаев возгорания сухой растительности, а также приняли участие в ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий, где была оказана помощь пострадавшим, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. — На выполнение этих задач было направлено 68 специалистов и задействовано 27 единиц спецтехники.