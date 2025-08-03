В Ростовской области за сутки произошло 17 пожаров

За прошедшие сутки, 2 августа, сотрудники МЧС выезжали на 23 чрезвычайных происшествия, в том числе тушили 17 пожаров. Это следует из оперативной сводки экстренного ведомства на утро 3 августа.
— В течение 2 августа подразделения МЧС успешно ликвидировали одиннадцать техногенных пожаров, шесть случаев возгорания сухой растительности, а также приняли участие в ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий, где была оказана помощь пострадавшим, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. — На выполнение этих задач было направлено 68 специалистов и задействовано 27 единиц спецтехники.
Несмотря на обещанные синоптиками на воскресенье дожди, спасатели призывают дончан не терять бдительности.
— Пожароопасная обстановка остается сложной. В центральных, южных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в северо-восточных, северо-западных и отдельных центральных районах, а также в Приазовье.
Также в региональном МЧС напоминают о строгом запрете на разведение открытого огня в пожароопасный период.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру экстренных служб 112.
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