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Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Мишустин: железные дороги остаются одним из самых надежных видов транспорта в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним из самых надёжных, безопасных и востребованных видов транспорта в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учреждён 28 июня 1896 года по указу императора Николая II. В 2025 году День железнодорожника в России отмечается 3 августа.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. На протяжении многих десятилетий железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных, безопасных и востребованных в России. Он связывает регионы нашей большой страны, напрямую влияет на рост национальной экономики», — говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что сейчас продолжается реализация масштабных проектов по расширению и модернизации инфраструктуры отрасли, созданию сети высокоскоростных магистралей, международных логистических коридоров, внедряются инновационные технологии и передовые разработки, увеличивается пропускная способность и объёмы перевозок, приоритетное внимание уделяется обновлению подвижного состава, повышению уровня сервиса, мобильности и комфорта пассажиров, подготовке кадров.

Он подчеркнул, что развитие отрасли происходит благодаря труду инженеров, путейцев, машинистов, проводников, диспетчеров и других специалистов. Их профессионализм, преданность делу и самоотверженность заслуживают большого уважения, добавил Мишустин.

«Искренние слова признательности — ветеранам, которые являются примером для молодого поколения. Желаю всем железнодорожникам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», — заключил премьер-министр.