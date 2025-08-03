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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору спелого и вкусного арбуза

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края поделились рекомендациями по выбору качественного арбуза в магазинах, чтобы жители могли насладиться этим летним фруктом.

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края поделились рекомендациями по выбору качественного арбуза в магазинах, чтобы жители могли насладиться этим летним фруктом.

Место покупки.

Покупайте арбузы только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Избегайте приобретений вдоль дорог — такие плоды могут содержать тяжелые металлы из выхлопных газов.

Размер.

Оптимальный вес арбуза составляет около 5 кг. Выбирайте плоды среднего размера — не слишком большие и не маленькие.

Внешний вид.

• Кожура должна быть яркой, с четкими полосами, твердой и блестящей. Если кожура легко прокалывается ногтем, это признак недозрелости.

• Пятно на боку должно быть ярко-желтым или даже оранжевым.

• Сухие усики и плодоножка свидетельствуют о зрелости фрукта.

Тест на звук.

• При постукивании ладонью зрелый арбуз должен вибрировать.

• При постукивании согнутым пальцем звук должен быть ясным и резонирующим.

• При сжатии вдоль оси арбуза должен слышаться легкий хруст.

Мякоть.

• Цвет мякоти должен быть насыщенно-красным (разные оттенки допустимы).

• Семена должны быть черными или коричневыми — это признак спелости.

• Консистенция мякоти должна быть сочной, нежной и сладкой, без слизистости.

Избегайте арбузов, если:

• Мякоть имеет ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком.

• Волокна от сердцевины до корки имеют желтый цвет, а не белый.

• Поверхность среза гладкая и глянцевая (у качественного арбуза она должна быть искристой).

Не покупайте разрезанные арбузы и не просите их надрезать!

• Продавать разрезанные бахчевые запрещено.

• Запрещено резать арбузы на месте продажи — неизвестно, как и где хранили нож.

• Сладкая мякоть — идеальная среда для размножения бактерий.

Перед употреблением тщательно мойте арбуз теплой водой с мылом. Если не планируете съесть его сразу, храните в холодильнике.