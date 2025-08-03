В Роспотребнадзоре дали советы по выбору спелого и вкусного арбуза

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края поделились рекомендациями по выбору качественного арбуза в магазинах, чтобы жители могли насладиться этим летним фруктом.
Место покупки.
Покупайте арбузы только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Избегайте приобретений вдоль дорог — такие плоды могут содержать тяжелые металлы из выхлопных газов.
Размер.
Оптимальный вес арбуза составляет около 5 кг. Выбирайте плоды среднего размера — не слишком большие и не маленькие.
Внешний вид.
• Кожура должна быть яркой, с четкими полосами, твердой и блестящей. Если кожура легко прокалывается ногтем, это признак недозрелости.
• Пятно на боку должно быть ярко-желтым или даже оранжевым.
• Сухие усики и плодоножка свидетельствуют о зрелости фрукта.
Тест на звук.
• При постукивании ладонью зрелый арбуз должен вибрировать.
• При постукивании согнутым пальцем звук должен быть ясным и резонирующим.
• При сжатии вдоль оси арбуза должен слышаться легкий хруст.
Мякоть.
• Цвет мякоти должен быть насыщенно-красным (разные оттенки допустимы).
• Семена должны быть черными или коричневыми — это признак спелости.
• Консистенция мякоти должна быть сочной, нежной и сладкой, без слизистости.
Избегайте арбузов, если:
• Мякоть имеет ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком.
• Волокна от сердцевины до корки имеют желтый цвет, а не белый.
• Поверхность среза гладкая и глянцевая (у качественного арбуза она должна быть искристой).
Не покупайте разрезанные арбузы и не просите их надрезать!
• Продавать разрезанные бахчевые запрещено.
• Запрещено резать арбузы на месте продажи — неизвестно, как и где хранили нож.
• Сладкая мякоть — идеальная среда для размножения бактерий.
Перед употреблением тщательно мойте арбуз теплой водой с мылом. Если не планируете съесть его сразу, храните в холодильнике.