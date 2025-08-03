AirAsia X запускает прямые рейсы между Ташкентом и Куала-Лумпуром

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2,7 млн сумов (около $199) при бронировании до 3 августа. Билеты включают 7 кг ручной клади.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Самолет по этому маршруту вылетит из Ташкента в 19:30 и достигнет пункта назначения в 6:10. Обратный рейс запланирован на 13:25 с прилетом в 18:15.
Время указано с учетом часовых полюсов городов.
AirAsia X — это бюджетная малайзийская авиакомпания, основанная в 2007 году. Авиаперевозчик базируется в Селангоре.