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AirAsia X запускает прямые рейсы между Ташкентом и Куала-Лумпуром

С 15 октября 2025 года AirAsia X начнет выполнять прямые рейсы между Ташкентом и Куала-Лумпуром, связывая Центральную и Юго-Восточную Азию. Об этом сообщил портал Travel and Tour World.

Источник: unsplash

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2,7 млн сумов (около $199) при бронировании до 3 августа. Билеты включают 7 кг ручной клади.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Самолет по этому маршруту вылетит из Ташкента в 19:30 и достигнет пункта назначения в 6:10. Обратный рейс запланирован на 13:25 с прилетом в 18:15.

Время указано с учетом часовых полюсов городов.

AirAsia X — это бюджетная малайзийская авиакомпания, основанная в 2007 году. Авиаперевозчик базируется в Селангоре.