В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3 и 4 августа

Согласно данным экстренного ведомства, в некоторых районах прогнозируется комплекс экстремальных погодных явлений: интенсивные осадки, грозовые ливни с градом и ураганные порывы ветра скоростью до 20−25 метров в секунду в воскресенье. А в понедельник в ночные и утренние часы в Ростове также вероятны кратковременные дожди с грозами, тогда как днем осадков не предвидится.