В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3 и 4 августа

В воскресенье и понедельник, 3 и 4 августа, в Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по донскому региону.
Согласно данным экстренного ведомства, в некоторых районах прогнозируется комплекс экстремальных погодных явлений: интенсивные осадки, грозовые ливни с градом и ураганные порывы ветра скоростью до 20−25 метров в секунду в воскресенье. А в понедельник в ночные и утренние часы в Ростове также вероятны кратковременные дожди с грозами, тогда как днем осадков не предвидится.
— Ветер будет менять направление с восточного и юго-восточного на юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15−18. Температурный режим: ночью +21 — +23 градусов, а днем +29 — +31 в Ростове, — перечислили в региональном МЧС.
По области синоптики не исключают даже ливни. Ночью столбики термометров покажут +20 — +25 градусов, а в отдельных районах опустятся до +15, днем будет +26 — +31, на юге и востоке области до +37.