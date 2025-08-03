Как защитить автомобиль от последствий проливных дождей: советы для красноярцев

Лето 2025 года запомнится жителям Красноярска аномальными тропическими ливнями, которые принесли немало проблем автомобилистам. В то время как автосервисы получают выгоду от увеличившегося потока клиентов, эксперты Авито предлагают ряд рекомендаций, чтобы минимизировать повреждения и избежать частых визитов в сервис.
Подготовка к сезону дождей: ключевые моменты.
Заблаговременная проверка автомобиля поможет избежать неприятностей. В первую очередь, обратите внимание на стеклоочистители. Обычно их состояние начинают проверять только тогда, когда они уже не справляются с задачей. В условиях резко-континентального климата, где зимы холодные, а лето жаркое, срок службы резинок дворников значительно сокращается.
Алексей Головин, руководитель направления Запчасти и автосервисы в Авито, рекомендует использовать силиконовые или тефлоновые щетки, которые более устойчивы к воздействию ультрафиолета и температурным перепадам. Также рекомендуется менять обычные дворники хотя бы раз в полгода.
Не менее важны и шины. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 1,6 мм, а давление соответствует рекомендациям производителя. Это поможет снизить риск аквапланирования и улучшит управление автомобилем в сложных условиях.
Также стоит обратить внимание на фары: при сильном дожде используйте только ближний свет, чтобы избежать ослепления. Не забывайте включать задние противотуманные фары — это может значительно улучшить видимость.
Когда ливень уже начался.
Если стихия застала вас врасплох, придерживайтесь нескольких простых правил. Во-первых, снижайте скорость на 5−15 км/ч ниже разрешенной — это даст вам больше времени на реакцию. Во-вторых, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновения.
При подходе к большой луже замедляйте скорость заранее и проезжайте ее медленно и стабильно. Резкие торможения или ускорения могут привести к захлестыванию воды в моторный отсек, что может повредить электрику и даже привести к гидроудару двигателя.
Если вы оказались в глубоком потоке воды, двигайтесь очень медленно, избегая создания волн и резких движений. Эти простые советы помогут вам сохранить автомобиль в целости и избежать дорогостоящих ремонтов.