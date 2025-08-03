Как защитить автомобиль от последствий проливных дождей: советы для красноярцев

Заблаговременная проверка автомобиля поможет избежать неприятностей. В первую очередь, обратите внимание на стеклоочистители. Обычно их состояние начинают проверять только тогда, когда они уже не справляются с задачей. В условиях резко-континентального климата, где зимы холодные, а лето жаркое, срок службы резинок дворников значительно сокращается.