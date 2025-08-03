Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как защитить автомобиль от последствий проливных дождей: советы для красноярцев

Лето 2025 года запомнится жителям Красноярска аномальными тропическими ливнями, которые принесли немало проблем автомобилистам.

Лето 2025 года запомнится жителям Красноярска аномальными тропическими ливнями, которые принесли немало проблем автомобилистам. В то время как автосервисы получают выгоду от увеличившегося потока клиентов, эксперты Авито предлагают ряд рекомендаций, чтобы минимизировать повреждения и избежать частых визитов в сервис.

Подготовка к сезону дождей: ключевые моменты.

Заблаговременная проверка автомобиля поможет избежать неприятностей. В первую очередь, обратите внимание на стеклоочистители. Обычно их состояние начинают проверять только тогда, когда они уже не справляются с задачей. В условиях резко-континентального климата, где зимы холодные, а лето жаркое, срок службы резинок дворников значительно сокращается.

Алексей Головин, руководитель направления Запчасти и автосервисы в Авито, рекомендует использовать силиконовые или тефлоновые щетки, которые более устойчивы к воздействию ультрафиолета и температурным перепадам. Также рекомендуется менять обычные дворники хотя бы раз в полгода.

Не менее важны и шины. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 1,6 мм, а давление соответствует рекомендациям производителя. Это поможет снизить риск аквапланирования и улучшит управление автомобилем в сложных условиях.

Также стоит обратить внимание на фары: при сильном дожде используйте только ближний свет, чтобы избежать ослепления. Не забывайте включать задние противотуманные фары — это может значительно улучшить видимость.

Когда ливень уже начался.

Если стихия застала вас врасплох, придерживайтесь нескольких простых правил. Во-первых, снижайте скорость на 5−15 км/ч ниже разрешенной — это даст вам больше времени на реакцию. Во-вторых, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновения.

При подходе к большой луже замедляйте скорость заранее и проезжайте ее медленно и стабильно. Резкие торможения или ускорения могут привести к захлестыванию воды в моторный отсек, что может повредить электрику и даже привести к гидроудару двигателя.

Если вы оказались в глубоком потоке воды, двигайтесь очень медленно, избегая создания волн и резких движений. Эти простые советы помогут вам сохранить автомобиль в целости и избежать дорогостоящих ремонтов.