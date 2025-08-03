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Легальный самогон подорожает в Беларуси

МАРТ повысил цены на оригинальный легальный самогон в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вырастут цены оригинального легального самогона. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, МАРТ актуализирован перечень алкогольных напитков, выпускающихся на производствах в культурно-этнографических центрах, национальных парках, заповедниках и иных туристических объектах и местах.

В перечне на данный момент — 53 вида алкоголя, реализуемого в розлив, а также 36 видов, продающегося в таре спиртного. Приобретаются или продаются на пробу данные алкогольные напитки только там, где выпускаются, не поступая в розничную торговлю.

И сейчас в Беларуси повышаются цены таких оригинальных алкогольных напитков крепостью более 28%, в том числе — на легальный самого.

Например, «самогон для туристов» в «Беловежской пуще» подорожает с 11,25 до 31 белорусского рубля за литр. А крепкий напиток из комплекса «Дудутки» вырос в цене почти в четыре раза — с 11,6 до 40,66 рубля. При этом некоторые производители оставили прежнюю цену. Литр оригинального алкоголя, выпускаемого в интерактивном парке «Сула», по-прежнему стоит 49 белорусских рублей, также осталась прежняя цена на местный самогон в «Дукорском маёнтке».

Кстати, ранее МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.

А еще МАРТ сказал, кто виноват в дефиците картошки в магазинах Беларуси весной 2025.