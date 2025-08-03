Легальный самогон подорожает в Беларуси

В Беларуси вырастут цены оригинального легального самогона. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, МАРТ актуализирован перечень алкогольных напитков, выпускающихся на производствах в культурно-этнографических центрах, национальных парках, заповедниках и иных туристических объектах и местах.
В перечне на данный момент — 53 вида алкоголя, реализуемого в розлив, а также 36 видов, продающегося в таре спиртного. Приобретаются или продаются на пробу данные алкогольные напитки только там, где выпускаются, не поступая в розничную торговлю.
И сейчас в Беларуси повышаются цены таких оригинальных алкогольных напитков крепостью более 28%, в том числе — на легальный самого.
Например, «самогон для туристов» в «Беловежской пуще» подорожает с 11,25 до 31 белорусского рубля за литр. А крепкий напиток из комплекса «Дудутки» вырос в цене почти в четыре раза — с 11,6 до 40,66 рубля. При этом некоторые производители оставили прежнюю цену. Литр оригинального алкоголя, выпускаемого в интерактивном парке «Сула», по-прежнему стоит 49 белорусских рублей, также осталась прежняя цена на местный самогон в «Дукорском маёнтке».
Кстати, ранее МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.
А еще МАРТ сказал, кто виноват в дефиците картошки в магазинах Беларуси весной 2025.