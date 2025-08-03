Легальный самогон подорожает в Беларуси

Например, «самогон для туристов» в «Беловежской пуще» подорожает с 11,25 до 31 белорусского рубля за литр. А крепкий напиток из комплекса «Дудутки» вырос в цене почти в четыре раза — с 11,6 до 40,66 рубля. При этом некоторые производители оставили прежнюю цену. Литр оригинального алкоголя, выпускаемого в интерактивном парке «Сула», по-прежнему стоит 49 белорусских рублей, также осталась прежняя цена на местный самогон в «Дукорском маёнтке».