В Перми начали возводить новый общественный центр

В Перми началось строительство нового общественного центра по адресу улица Борцов Революции, 153а. Разрешение на возведение здания выдало Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. До этого была подготовлена проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Работы уже стартовали. В одноэтажном здании появятся фойе, гардероб, актовый зал, кабинеты, помещения для персонала и санузлы. Центр сможет принимать до 49 человек одновременно. Здесь разместятся ТОСы, Совет ветеранов, молодежные и другие общественные объединения района, а также предусмотрен кабинет участкового для приёма граждан.
Завершить строительство планируют к концу 2025 года.
Параллельно возводятся еще два аналогичных объекта — на улицах Промысловой и Бродовское кольцо. Эти центры планируется сдать в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах.
На сегодняшний день в городе функционируют 50 общественных центров. Ими пользуются более 160 организаций.