В Перми начали возводить новый общественный центр

Работы уже стартовали. В одноэтажном здании появятся фойе, гардероб, актовый зал, кабинеты, помещения для персонала и санузлы. Центр сможет принимать до 49 человек одновременно. Здесь разместятся ТОСы, Совет ветеранов, молодежные и другие общественные объединения района, а также предусмотрен кабинет участкового для приёма граждан.