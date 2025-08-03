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В России появился новый праздник

В России учреждают новый профессиональный праздник — День артиста, который будут отмечать 17 января. Соответствующее решение приняли в правительстве РФ.

«В России появится новый профессиональный праздник — День артиста», — говорится в telegram-канале правительства. В этот день родился первый народный артист СССР, легендарный театральный режиссер, педагог и создатель знаменитой системы актерского мастерства, один из основателей Московского Художественного театра Константин Станиславский.

Инициатива создания этого праздника принадлежит председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову, который направил соответствующее предложение. День артиста станет общим профессиональным праздником для работников разных сфер исполнительского искусства — театральных и киноактеров, цирковых артистов, музыкантов и эстрадных исполнителей.

Константин Станиславский, чье имя неразрывно связано с этим праздником, внес вклад в развитие театрального искусства не только в России, но и во всем мире. Его знаменитая «система Станиславского» до сих пор остается фундаментом актерского мастерства.