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БЖД и РЖД запускают новый маршрут для туристов — в Гомель и Могилев

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусская железная дорога совместно с российскими коллегами планирует запустить новый проект для туристов — с посещением Гомеля и Могилева, сообщил начальник БЖД Валерий Веренич.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что сотрудничество Беларуси и РФ в области железнодорожного туризма активно развивается. Граждане РФ могут приехать в республику на турпоезде «Белорусский вояж». Путешествие рассчитано на два дня с ночными переездами и стоянками в Гродно, Бресте и Минске, где для гостей проводятся экскурсии.

Веренич рассказал, что за полгода его услугами воспользовались 2,4 тысячи туристов, а с начала курсирования «Белорусского вояжа» (с августа 2022-го) было организовано 24 рейса.

В наших планах провести апробацию в августе нового туристического проекта с посещением Гомеля и Могилева.

цитирует БелТА главу БЖД

По словам Веренича, Белорусская железная дорога, взаимодействуя с более чем 75 туркомпаниями, в этом году уже перевезла в составе организованных групп более 76 тысяч туристов, а в международном сообщении — 48 тысяч.