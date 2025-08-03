БЖД и РЖД запускают новый маршрут для туристов — в Гомель и Могилев

Он отметил, что сотрудничество Беларуси и РФ в области железнодорожного туризма активно развивается. Граждане РФ могут приехать в республику на турпоезде «Белорусский вояж». Путешествие рассчитано на два дня с ночными переездами и стоянками в Гродно, Бресте и Минске, где для гостей проводятся экскурсии.
Веренич рассказал, что за полгода его услугами воспользовались 2,4 тысячи туристов, а с начала курсирования «Белорусского вояжа» (с августа 2022-го) было организовано 24 рейса.
В наших планах провести апробацию в августе нового туристического проекта с посещением Гомеля и Могилева.
По словам Веренича, Белорусская железная дорога, взаимодействуя с более чем 75 туркомпаниями, в этом году уже перевезла в составе организованных групп более 76 тысяч туристов, а в международном сообщении — 48 тысяч.