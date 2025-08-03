БЖД и РЖД запускают новый маршрут для туристов — в Гомель и Могилев

Он отметил, что сотрудничество Беларуси и РФ в области железнодорожного туризма активно развивается. Граждане РФ могут приехать в республику на турпоезде «Белорусский вояж». Путешествие рассчитано на два дня с ночными переездами и стоянками в Гродно, Бресте и Минске, где для гостей проводятся экскурсии.