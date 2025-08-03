В Иркутске открылся Центр армейского рукопашного боя имени Героя России

— Все, кто занимается АРБ в Иркутске и за его пределами, знают, что наша школа армейского рукопашного боя — одна из самых сильных. У ее истоков стояла семья Мелкоступовых во главе с мастером спорта России Петром Мелкоступовым, — рассказывает глава Иркутска.