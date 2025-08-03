В Иркутске открылся Центр армейского рукопашного боя имени Героя России

После капитального ремонта по адресу улица Пискунова, 128 начал работу новый Центр армейского рукопашного боя (АРБ), названный в честь Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова. Об этом в своем тг-канале рассказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.
— Все, кто занимается АРБ в Иркутске и за его пределами, знают, что наша школа армейского рукопашного боя — одна из самых сильных. У ее истоков стояла семья Мелкоступовых во главе с мастером спорта России Петром Мелкоступовым, — рассказывает глава Иркутска.
Пётр Мелкоступов воспитал не только легендарного Балдана Цыдыпова, но и сотни других бойцов. Многие его ученики сегодня с честью выполняют воинский долг в зоне СВО, отмечены государственными наградами за мужество и отвагу.
Сейчас в Центре тренируются более 500 ребят. А с открытием нового зала их число будет только расти.