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В Иркутске открылся Центр армейского рукопашного боя имени Героя России

Сейчас в Центре тренируются более 500 ребят.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После капитального ремонта по адресу улица Пискунова, 128 начал работу новый Центр армейского рукопашного боя (АРБ), названный в честь Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова. Об этом в своем тг-канале рассказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.

— Все, кто занимается АРБ в Иркутске и за его пределами, знают, что наша школа армейского рукопашного боя — одна из самых сильных. У ее истоков стояла семья Мелкоступовых во главе с мастером спорта России Петром Мелкоступовым, — рассказывает глава Иркутска.

Пётр Мелкоступов воспитал не только легендарного Балдана Цыдыпова, но и сотни других бойцов. Многие его ученики сегодня с честью выполняют воинский долг в зоне СВО, отмечены государственными наградами за мужество и отвагу.

Сейчас в Центре тренируются более 500 ребят. А с открытием нового зала их число будет только расти.