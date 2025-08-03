На Дону сохранится высокий уровень пыльцы амброзии

В Ростовской области в течение следующей рабочей недели сохранится высокий уровень концентрации аллергенов, которые содержатся в пыльце сорных растений. Такой вывод можно сделать на основании данных областной карты распространения пыльцы.
Концентрация аллергена останется на высоком уровне до 8 августа.
Аллергия на пыльцу трав может вызывать насморк, чихание, зуд глаз и кожи, а также проблемы с дыханием. Врачи аллергикам после нахождения на улице сразу менять одежду и промывать глаза и нос водой, чтобы уменьшить неприятные ощущения.
Ранее сообщалось, что в Ростове ввели новые правила покоса амброзии и сорняков.