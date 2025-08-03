БЖД: белорусы стали чаще покупать билеты на поезда онлайн

БЖД и РЖД планируют запустить новый туристический проект с посещением Гомеля и Могилева Как изменилась логистика перевозок белорусских грузов, рассказал начальник БЖД.
«Белорусская железная дорога продолжает планомерную работу по развитию и внедрению современных информационных технологий, направленных на совершенствование системы оформления электронных проездных документов с использованием веб-ресурсов. В настоящее время уже 6 из 10 проездных документов на поезда с нумерованными местами реализуются через интернет и мобильное приложение», — рассказал Валерий Веренич.
По его словам, более 23% проездных документов на поезда в региональном и городском сообщении приобретают через терминалы самообслуживания и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд». По сравнению с 2021 годом доля таких продаж возросла почти в 3 раза.
Также информационные технологии внедряются в сфере грузоперевозок. Перевозки во внутриреспубликанском сообщении практически полностью оформляются в электронном виде. В планах на перспективу — развитие такого взаимодействия и в направлении Российской Федерации, Казахстана с дальнейшим следованием в Китай и обратно.