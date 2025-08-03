«Права — для избранных?»: во Владивостоке усложнили экзамен по вождению

«Новые требования усложнят задачу. Ну или, как минимум, точно разрушат мой план: изучить, как следует, попавшийся мне маршрут в последние два дня. В практическом экзамене очень много тонкостей, мы должны предусматривать всё, даже то, на что не станет обращать внимание уже действующий водитель. Знание маршрута было единственным “козырем” в подготовке, теперь нас лишили и его. Скоро усложнят теоретическую часть. Права теперь, видимо, для избранных. Возможно, станет безопаснее на дорогах. Люди будут лучше готовиться. Правда, знаете, сколько стоит час занятия с инструктором? В моём случае — 2500 тысячи рублей», — поделилась Татьяна.