«Права — для избранных?»: во Владивостоке усложнили экзамен по вождению

Во Владивостоке 4 августа изменится порядок сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения. Четыре экзаменационных маршрута упразднены. Где придется ездить во время серьёзного испытания, кандидат в водители узнает только в процессе. А точку сбора ему назовут накануне экзамена, вечером. Эту информацию корр. ИА PrimaMedia подтвердили в автошколе города. Нетрудно догадаться, что получить права станет сложнее — прежде район, где тестировали кандидата, был известен ему за два дня и имел границы, сообщает ИА PrimaMedia.
Вместо четырёх имеющихся маршрутов — «БАМ», «Вторая Речка», «Чуркин», «Невельского» — теперь будет единый. Это значит, что во время своего экзамена будущий водитель, по просьбе инспектора ГАИ, сможет перемещаться из одного района в другой. Например, со Второй Речки на БАМ.
«Всё, что теперь будет известно кандидату в водители — точка сбора. Экзаменационный отдел ГАИ будет сообщать её не за два дня, как раньше, а накануне экзамена, до 16.00. Будущий водитель узнает эту точку во второй половине дня», — рассказал инструктор одной из школ.
Так, сегодня, 3 августа, в районе 16.00 стала известна точка сбора на 4 августа: «Вторая Речка». Согласно новым правилам, экзамен может проходить не только там, но и в любом из районов. Чем это грозит учащимся автошкол, спросила корр. ИА PrimaMedia у одного из сегодняшних кандидатов в водители.
«Новые требования усложнят задачу. Ну или, как минимум, точно разрушат мой план: изучить, как следует, попавшийся мне маршрут в последние два дня. В практическом экзамене очень много тонкостей, мы должны предусматривать всё, даже то, на что не станет обращать внимание уже действующий водитель. Знание маршрута было единственным “козырем” в подготовке, теперь нас лишили и его. Скоро усложнят теоретическую часть. Права теперь, видимо, для избранных. Возможно, станет безопаснее на дорогах. Люди будут лучше готовиться. Правда, знаете, сколько стоит час занятия с инструктором? В моём случае — 2500 тысячи рублей», — поделилась Татьяна.
Напомним, что с 1 сентября планируют ввести изменения в порядок сдачи теоретического экзамена.