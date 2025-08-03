Благодаря санавиации и мастерству пермских врачей удалось спасти пациента c «электрическим штормом» в сердце

При проверке дефибриллятора, установленного в марте этого года 53-летнему жителю Верещагино, пермские медики выяснили, что с момента установки пациент перенес 3,5 тысячи приступов. Спасти его жизнь помогла санавиация, благодаря которой критический больной был своевременно доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу.
Чтобы поднять пациента в воздух, реаниматологи санавиации несколько часов стабилизировали его после очередного срыва сердечного ритма. После безопасной эвакуации его передали специалистам кардиодиспансера. После замены вышедшего из строя кардиовертера-дефибриллятора пациент был прооперирован по единственно возможной в этом случае методике радиочастотной абляции. Для этого в помощь пермским коллегам прибыл лучший специалист по РЧА из Новосибирска.
На сегодняшний день пациент выписан и вернулся домой. Наблюдение за ним будет продолжено.