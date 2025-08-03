Ташкентские власти заявили о начале продаж мяса на рынках по «доступной цене». Но сколько стоит килограмм — пока загадка

По данным администрации, благодаря комплексным мерам удалось добиться «реальных и ощутимых изменений», и теперь жители и гости столицы могут сами убедиться в снижении цен на мясо. Для этого, как утверждается, были расширены точки торговли мясной продукцией на рынках, что, по мнению чиновников, создало благоприятные условия для покупателей.