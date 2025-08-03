Ташкентские власти заявили о начале продаж мяса на рынках по «доступной цене». Но сколько стоит килограмм — пока загадка

По данным администрации, благодаря комплексным мерам удалось добиться «реальных и ощутимых изменений», и теперь жители и гости столицы могут сами убедиться в снижении цен на мясо. Для этого, как утверждается, были расширены точки торговли мясной продукцией на рынках, что, по мнению чиновников, создало благоприятные условия для покупателей.
Особо подчеркивается, что цены на мясо «стабилизированы», и работа в этом направлении продолжается. При этом конкретные цены представители хокимията предпочли не называть, пообещав раскрыть подробности позже.
Как подчеркнули в хокимияте, снижение цен уже зафиксировано на пяти крупнейших рынках города: Чорсу, Юнусабад, Фарходский, Авиасозлар (Кадышево) и Куйлик.
Между тем в соцсетях пользователи делятся своими наблюдениями: по их словам, на указанных рынках килограмм мяса стоит от 70 до 90 тысяч сумов.
Если вы уже успели побывать на этих мясных рядах — отпишитесь в комментариях, сколько стоит мясо на самом деле. Проверим, насколько реальны «доступные цены».