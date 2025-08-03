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Жителей Уфы предупредили об отключениях воды на следующей неделе

На следующей неделе в Уфе запланированы очередные отключения холодной и горячей воды у потребителей, предупредили на предприятии «Уфаводоканал».

Источник: Башинформ

Плановые отключения воды связаны с проведением ремонтных работ. Так, с 4 по 7 августа без воды временно останутся жители Калининского и Кировского районов.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Уфаводоканал».