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Перевыполняешь план — поднимают норму выработки: В Молдове работница швейной фабрики рассказала, как попадают в рабство

Если ты успеваешь больше производить, то тебе повышают не зарплату, а норму выработки [видео]

Источник: Комсомольская правда

Девушка возмущена правилами работы на швейных фабриках в Молдове: если ты успеваешь больше производить, то тебе не спасибо говорят, не зарплату увеличивают, а повышают для тебя норму выработки. И попробуй не справиться!

«Я технолог по образованию, закончила колледж и пошла работать на фабрику, -рассказывает девушка. У меня опыт в этой индустрии в пределах 7 лет. У швей очень маленькие зарплаты, это всем известно. Как только ты начинаешь делать норму, её поднимают. Ты изнуряешь себя, иногда отказываешься от обеда, остаешься после работы, чтобы эту норму выполнить, а её опять поднимают. Ты не заработаешь на швейном деле. Как оно круто звучит! Дизайнер одежды, технолог швейного производства! Но в реальности все по-другому».