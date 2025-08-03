Перевыполняешь план — поднимают норму выработки: В Молдове работница швейной фабрики рассказала, как попадают в рабство

«Я технолог по образованию, закончила колледж и пошла работать на фабрику, -рассказывает девушка. У меня опыт в этой индустрии в пределах 7 лет. У швей очень маленькие зарплаты, это всем известно. Как только ты начинаешь делать норму, её поднимают. Ты изнуряешь себя, иногда отказываешься от обеда, остаешься после работы, чтобы эту норму выполнить, а её опять поднимают. Ты не заработаешь на швейном деле. Как оно круто звучит! Дизайнер одежды, технолог швейного производства! Но в реальности все по-другому».