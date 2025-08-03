Ученик, будь в форме: как выбрать одежду для школьника

В первую очередь надо узнать требования к форме в вашей школе. Сделать это просто — такие требования обычно прописаны в уставе школы или в правилах внутреннего распорядка. Они почти всегда есть на сайте учебного учреждения. Если вы не нашли эти требования, то обратитесь к классному руководителю или к администрации школы.