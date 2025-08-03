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Крымский мост сейчас — обстановка на 11 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. У Крымского моста к 11 часам воскресенья продолжает расти затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 11.00 в пробках находится 1585 автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1585 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.», — сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.

Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.