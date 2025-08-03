В Самаре 14 августа откроется выставка, посвященная велосипедному спорту

14 августа в 19:00 в Самаре состоится открытие выставки «На велосипеде в космос» (12+). Экспозиция подготовлена на основе коллекции Политехнического музея.
Посетителям расскажут об эволюции велоспорта, покажут велосипеды XIX-XX веков и связанные с ними предметы. Отдельное внимание уделено связи велотехники с Самарой — через деятельность местных купцов-энтузиастов и участие РКЦ «Прогресс» в космической истории.
Открытие выставки будет проходить в свободном формате — вход бесплатный. Адрес: ул. Красноармейская, 15.
Напомним, сегодня, 3 августа, в «ЗИМ Галерее» пройдут бесплатные экскурсии по выставкам и вечер каустики.
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