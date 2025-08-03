БЖД: прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск-Москва

Всего за шесть месяцев текущего года во всех видах сообщений БЖД перевезла более 28 млн пассажиров. При этом в общем объеме приоритетную долю (93,1%) составляют перевозки в пределах республики. В международном сообщении с РФ с учетом транзитных поездов через территорию страны за I полугодие перевезено 1,7 млн пассажиров, что выше на 14,2% уровня аналогичного периода 2024 года. Самыми популярными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 86,4% пассажиропотока в прямом сообщении.
«В дальнейшем при разработке графика движения поездов в международном сообщении предусматривается сохранение действующих маршрутов. Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск — Москва», — проинформировал Валерий Веренич.
Что касается перевозок в пределах республики, то в ноябре 2024 года было открыто регулярное движение электропоездов на участке Мозырь — Калинковичи — Минск для укрепления транспортных связей между регионами. Услугами нового маршрута уже воспользовались почти 300 тыс. пассажиров.