БЖД: прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск-Москва

Всего за шесть месяцев текущего года во всех видах сообщений БЖД перевезла более 28 млн пассажиров. При этом в общем объеме приоритетную долю (93,1%) составляют перевозки в пределах республики. В международном сообщении с РФ с учетом транзитных поездов через территорию страны за I полугодие перевезено 1,7 млн пассажиров, что выше на 14,2% уровня аналогичного периода 2024 года. Самыми популярными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 86,4% пассажиропотока в прямом сообщении.