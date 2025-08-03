Маркиз на берегу: спасателям удалось достать кота, застрявшего в набережной Фонтанки. Первые фото хвостатого

Клетку, в которую Маркиз наконец согласился зайти, уже подняли на берег. Черно-белый хвостатый находится в надежных руках спасателей. У кота повреждена лапка, но, по словам очевидцев, это не очень критично. Животного осмотрят ветеринары, а после Маркиза заберут на передержку. Известно, что до того, как кот попал на набережную Фонтанки, он жил во дворе дома на канале Грибоедова. Местные жители его подкармливали.