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Маркиз на берегу: спасателям удалось достать кота, застрявшего в набережной Фонтанки. Первые фото хвостатого

Кота, застрявшего в гранитной набережной Фонтанки, удалось достать. Об этом 3 августа сообщает телеграм-канал «ЗвероПятница».

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Клетку, в которую Маркиз наконец согласился зайти, уже подняли на берег. Черно-белый хвостатый находится в надежных руках спасателей. У кота повреждена лапка, но, по словам очевидцев, это не очень критично. Животного осмотрят ветеринары, а после Маркиза заберут на передержку. Известно, что до того, как кот попал на набережную Фонтанки, он жил во дворе дома на канале Грибоедова. Местные жители его подкармливали.

О застрявшем коте стало известно 31 июля. Животное как минимум с 27 июля находилось в узком пространстве в стене. Достать его самостоятельно люди, плывшие на катере, не смогли. Отверстие в стене, где сидел Маркиз, оказалось очень глубоким.