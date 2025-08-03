Палящее солнце и тропические ливни: с чем связаны резкие погодные перемены в Москве

Еще один температурный рекорд был зафиксирован в столице совсем недавно, 12 июля 2025 года: в этот день воздух прогрелся в Москве до плюс 34,6 градуса (подобное наблюдалось 122 года назад). Многие спасались от палящего солнца, сидя дома под кондиционером, но были и смельчаки, которые решили провести этот день на одном из городских пляжей.