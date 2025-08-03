Палящее солнце и тропические ливни: с чем связаны резкие погодные перемены в Москве

В Москве наблюдается резкая смена погоды: палящее солнце неожиданно сменяет тропический ливень. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, с чем это связано и как долго продлится.
21 июля в столице прошел мощный ливень, который побил рекорд по количеству выпавших осадков, державшийся с 1879 года. Результаты были зафиксированы российскими метеорологическими спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».
Непогода значительно и далеко не в лучшую сторону изменила жизнь горожан: возникли сложности в работе городской инфраструктуры, коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. На основных магистралях образовались большие пробки, а некоторые переходы в метро оказались залиты водой.
Впрочем, подобные погодные «фокусы», портящие жизнь людям, — далеко не единичный или уникальный случай. На протяжении всей истории планета не переставала удивлять своих обитателей, подкидывая все новые испытания. Например, по данным исследования крупного российского сервиса прогнозирования погоды, в 2024 году самым холодным населенным пунктом России стало село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии. В один из зимних дней температура воздуха, по ощущениям, достигала минус 64 градуса. А вот самым жарким населенным пунктом считается Арзгир в Ставропольском крае. Там максимальная температура доходила до целых +39,4 градуса.
Кроме того, самое высокое атмосферное давление на Земле, составляющее 812,4 мм ртутного столба, зарегистрировано 31 декабря 1968 года. Данные собрали на советской метеорологической станции «Агата».
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В Москве тоже нередко наблюдаются резкие перепады атмосферного давления. Так, 23 марта 2025 года был побит рекорд 1943 года, показатель достиг 764,2 миллиметра ртутного столба. В тот день горожанам пришлось несладко, ведь, как известно, такое явление вызывает сильные головные боли и слабость у людей, в особенности метеозависимых.
Еще один температурный рекорд был зафиксирован в столице совсем недавно, 12 июля 2025 года: в этот день воздух прогрелся в Москве до плюс 34,6 градуса (подобное наблюдалось 122 года назад). Многие спасались от палящего солнца, сидя дома под кондиционером, но были и смельчаки, которые решили провести этот день на одном из городских пляжей.
Не скупится природа и на сюрпризы в холодное время года. Например, зимой 1993−1994 годов высота снежного покрова составила в Москве 78 сантиметров.
Резкая смена погоды — явление привычное для лета, особенно в июле и августе — сегодня на улице +25 градусов, а завтра может быть уже +15 или сильный ливень. По словам специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, для Москвы и Подмосковья июль традиционно считается самым влажным месяцем, когда солнечная и сухая погода часто сменяется дождливой и грозовой.
— Это явление объясняется высокой температурой воздуха, сильным прогревом почвы и предшествующими осадками. Именно так образуются мощные кучевые облака, которые и приводят к сильным и внезапным ливням, — говорит Позднякова. — А грозовые облака становятся суперъячейками (их еще называют кучевыми ячейками — разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием мезоциклона — вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба. — «ВМ»), которые быстро накапливают влагу, поднимаются от земли, в результате чего появляются локальные проливные дожди.
Синоптик отмечает, что осадки распределяются крайне неравномерно из-за сочетания большого количества факторов. Один из них — постоянно меняющаяся структура городского рельефа, так как сейчас строят очень много высотных зданий. Таким образом как бы приподнимается верхняя граница пограничного слоя. Городские небоскребы создают своеобразные барьеры для ветра, заставляя воздушные массы подниматься выше, способствуя формированию высоких облаков и усилению интенсивности осадков. Поэтому мощность кучевых облаков тоже увеличивается. А жители столицы наблюдают экстремально сильные ливни.
Также из-за вод и воздушных потоков, особенностей циркуляции воздуха над Москвой некоторые районы оказываются защищенными от дождя, в то время как над другими выпадают значительные осадки.
— Если погоду определяет стабильный антициклон, как правило, дождей не бывает. Ну, сформируется небольшое облако, выпадут две-три капли дождя, но не более того, — говорит Татьяна Позднякова. — Но когда один циклон сменяет другой, готовьтесь к изменению погодных условий.
Особенно сильно влияют на погоду столичного региона атлантические циклоны, проходящие рядом или непо средственно через Москву. Обычно они следуют севернее, ближе к Санкт-Петербургу. Однако летом нередко заходят южнее, вызывая резкое изменение температуры и давления.
А вот в августе температура немного понижается, как и количество осадков. Становится все прохладнее. Будем надеяться, что изнуряющая жара больше не помешает спонтанным летним прогулкам.
КСТАТИ.
Значительные климатические изменения, а именно засухи, резкое потепление, усиление ветров и мощные ливни сильно влияют на весь регион. Как результат, могут появляться бесплодные участки земли, овражно-балочные сети и оползни, что может привести к масштабной трансформации ландшафтов.
НЕ ТОЛЬКО ЖАРА РОЖДАЕТ ВЕТЕР.
В Республике Калмыкия температура воздуха летом может достигать +45 °C.
На полярной станции «Мыс Желания» на Северном острове архипелага Новая Земля, которая действовала с 1931 по 1997 год, были зафиксированы самые сильные ветра, от 20 до 25 метров в секунду.
Экстремально низкая среднегодовая температура воздуха, равная −60,2 °С, была отмечена на российской антарктической станции «Восток» в 1957 году.