Высокий уровень пыльцы амброзии сохранится в Ростовской области до 11 августа

В Ростовской области в начале августа установилась сложная ситуация для аллергиков — в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы амброзии и других сорных растений. Согласно данным карты регионального мониторинга, такая обстановка сохранится как минимум в течение недели.
На сегодня ожидается некоторое улучшение — уровень амброзии и сорных трав снизится до средних значений, а полынь и вовсе перейдет в категорию низкой концентрации.
Однако уже с понедельника начнется новый опасный период, когда содержание аллергенов в воздухе вновь возрастет до высоких показателей. По прогнозам, такая ситуация продлится до 11 августа включительно.
У многих, страдающих аллергией на пыльцу, в такое время появляется насморк, начинается частое чихание, глаза краснеют и слезятся, появляется зуд. В более тяжелых случаях могут возникать кожные высыпания и даже приступы удушья.
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