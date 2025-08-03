Первый рейс в Геленджик вылетел из Петербурга

Как ранее сообщала «КП-Петербург», утром в Ленинградской области была объявлена воздушная опасность. Это сказалось на работе аэропорта Пулково. Было задержано отправление 39 рейсов, в том числе и полета в Геленджик. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в небе над регионом средствами радио-электронной борьбы были подавлении три вражеских беспилотника. Жертв и разрушений на земле нет.