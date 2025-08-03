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Первый рейс в Геленджик вылетел из Петербурга

Самолеты в южный аэропорт будут летать три дня в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково состоялась отправка первого рейса в Геленджик. Южный аэропорт начал принимать самолеты после почти трехлетнего простоя. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы, в Геленджик из Петербурга будут летать самолеты три раза в неделю.

— По средам, субботам и воскресеньям. Рейсы выполняют авиакомпании Utair и Smartavia. Время в пути составит 4,5 часа, — уточнили в Пулково.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», утром в Ленинградской области была объявлена воздушная опасность. Это сказалось на работе аэропорта Пулково. Было задержано отправление 39 рейсов, в том числе и полета в Геленджик. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в небе над регионом средствами радио-электронной борьбы были подавлении три вражеских беспилотника. Жертв и разрушений на земле нет.