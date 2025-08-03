Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цвет настроения жёлтый: погода на калининградском побережье 3 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 3 августа, на калининградском побережье вывешены жёлтые флаги. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Балтийск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20−21°C;

Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью. Температура воды +17°C;

Пионерский: информации нет.

Светлогорск: жёлтый флаг, купаться можно. Температура воды +19,5−20°C.

Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью. Температура воды +21°C.

Информация актуальна на момент публикации.