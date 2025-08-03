Цвет настроения жёлтый: погода на калининградском побережье 3 августа

В воскресенье, 3 августа, на калининградском побережье вывешены жёлтые флаги. Информацию «Клопс» передали спасатели.
Балтийск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20−21°C;
Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью. Температура воды +17°C;
Пионерский: информации нет.
Светлогорск: жёлтый флаг, купаться можно. Температура воды +19,5−20°C.
Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью. Температура воды +21°C.
Информация актуальна на момент публикации.