На Молдову снова идет жара: В августе будет пекло — синоптики предупреждают об опасности

Сегодня и завтра, 3 и 4 августа, на севере, в центре и на юге Молдовы ожидается температура +33..+35°C.
В Молдове объявлен желтый код. Фото: соцсети.
Средняя температура воздуха в августе превысит климатическую норму, которая составляет от +19 до +22 °C. В то же время, количество осадков ожидается ниже нормы, которая составляет от 40 до 65 мм.
Август будет жарким. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Август будет жарким. Фото: соцсети.
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