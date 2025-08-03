В Банке России объяснили причину роста цен на лекарства в Ростовской области

В Ростовской области продолжается рост цен на лекарственные препараты. Согласно данным регионального отделения Центробанка, за последний месяц стоимость медикаментов увеличилась на 0,52 процента, а за год подорожала на 8,09 процента. Основными причинами подорожания стали увеличение затрат производителей на закупку сырья, рост расходов на транспортировку и повышение зарплат сотрудникам.