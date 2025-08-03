В Банке России объяснили причину роста цен на лекарства в Ростовской области

В Ростовской области продолжается рост цен на лекарственные препараты. Согласно данным регионального отделения Центробанка, за последний месяц стоимость медикаментов увеличилась на 0,52 процента, а за год подорожала на 8,09 процента. Основными причинами подорожания стали увеличение затрат производителей на закупку сырья, рост расходов на транспортировку и повышение зарплат сотрудникам.
Также по данным ростовского отделения Банка России, в июне на Дону инфляция за месяц не изменилась. Однако годовой показатель инфляции достиг 9,66 процента, что превышает общероссийский уровень в 9,4.
На рынке электроники и бытовой техники наблюдается снижение цен. Особенно заметно подешевели роботы-пылесосы — на 19,66 процента, планшеты — на 8,44 процента, а также телевизоры, которые стали дешевле на 6,56 процента.
В строительном секторе, напротив, зафиксирован рост цен на 6,46 процента за год, что связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Бытовые товары подорожали в среднем на 1,28 процента.
Среди особенностей регионального рынка можно отметить удешевление местной плодоовощной продукции и увеличение производства яиц на донских птицефабриках.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Ограничения движения в Ростове-на-Дону на август 2025: Где и когда запретят проезд.