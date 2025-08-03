Минская милиция усилила контроль в интернете для предупреждения правонарушений с участием детей

МВД призывает родителей: контролируйте цифровую жизнь своих детей, интересуйтесь, где, когда и с кем они проводят время, будьте примером для подражания и постарайтесь чаще общаться с ребенком на равных. За помощью или советом вы всегда можете обратиться к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.