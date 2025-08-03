Минская милиция усилила контроль в интернете для предупреждения правонарушений с участием детей

Сотрудники милиции для контроля за оперативной обстановкой ведут непрерывный мониторинг интернета. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Незамедлительно проводится тщательная проверка по всем фото и видеоматериалам с так называемых флетов и вписок, а также контента, содержащего признаки правонарушений и преступлений. В том числе — жестокое обращение с животными, распитие алкогольных напитков в общественных местах, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, хулиганство, буллинг и иное.
«По всем фактам выявленных нарушений приняты меры реагирования. Виновные привлечены к административной либо уголовной ответственности. С детьми и родителями проводится индивидуальная профилактическая работа. В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи или направлен в воспитательную колонию», — сказали в пресс-службе.
МВД призывает родителей: контролируйте цифровую жизнь своих детей, интересуйтесь, где, когда и с кем они проводят время, будьте примером для подражания и постарайтесь чаще общаться с ребенком на равных. За помощью или советом вы всегда можете обратиться к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.