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Ограничения на посещение лесов действуют в 23 районах Беларуси

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Ограничения на посещение гражданам лесных угодий в настоящее время действуют в 23 районах Беларуси, свидетельствуют данные Министерства лесного хозяйства республики.

Источник: Sputnik.by

Решения о запрете походов в лес принимают местные власти исходя из складывающейся погодной обстановки. Если начинают идти дожди и класс пожароопасности снижается, их оперативно отменяют.

Больше всего районов с ограничительными мерами — в Брестской области (13): это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы.

На Гродненщине таких района четыре — Берестовицкий, Волковысский, Гродненский и Свислочский; на Гомельщине — пять (Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский и Чечерский); в Витебской области — всего один (Витебский).

Нет никаких ограничений на посещение лесов для прогулок, сбора грибов и ягод в Минской и Могилевской областях.

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить туристические слеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на автомобилях.

Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.