Ограничения на посещение лесов действуют в 23 районах Беларуси

Решения о запрете походов в лес принимают местные власти исходя из складывающейся погодной обстановки. Если начинают идти дожди и класс пожароопасности снижается, их оперативно отменяют.
Больше всего районов с ограничительными мерами — в Брестской области (13): это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы.
На Гродненщине таких района четыре — Берестовицкий, Волковысский, Гродненский и Свислочский; на Гомельщине — пять (Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский и Чечерский); в Витебской области — всего один (Витебский).
Нет никаких ограничений на посещение лесов для прогулок, сбора грибов и ягод в Минской и Могилевской областях.
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить туристические слеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на автомобилях.
Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.