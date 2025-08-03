Онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет

Белорусский онколог рассказала, какой вид рака часто диагностируют у молодых белорусских мужчин, сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам онколога-уролога Минского городского клинического онкологического центра Юлии Ковалевой, зачастую рак не беспокоит только на ранних стадиях. Но когда опухоль уже большого размера либо болезнь системно прогрессирует, пошли метастазы, появляются заметные симптомы.
При этом специалист заметила, что у мужчин до 40 лет рака простаты нет, у них — другие недуги. Чаще всего у молодых белорусов диагностируют рак мочевого пузыря.
— Рак мочевого пузыря обнаруживают у молодых людей до 25 лет, — прокомментировала доктор.
Онколог пояснила, что возникновение рака мочевого пузыря чаще всего связано с курением и работой на производстве с химикатами (лаки, краски и т.д). Злокачественную опухоль могут вызвать хронические циститы, которые человек не лечит.
Но при этом доктор Ковалева обратила внимание на то, что диагностика опухолей мочевого пузыря затруднена, а диагностику органа обычно делают при жалобах.
Медик заметила, что правильнее регулярно следить за здоровьем, делать общий анализ мочи.
— Рак мочевого пузыря успешно поддается лечению на ранних стадиях. Однако опухоль имеет свойство рецидивировать, и довольно часто. И при таком диагнозе нужно наблюдаться у врача, — подытожила специалист.
И мы писали, что закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей.
Тем временем легальный самогон подорожает в Беларуси.