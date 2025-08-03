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«Это же крокодил!»: омич поймал огромную щуку под 7 килограмм

На вопросы о месте, где была поймана щука, рыбак скромно промолчал.

Источник: Комсомольская правда

Фотографией огромной щуки весом почти семь килограмм поделился вчера, 2 августа, один из омских рыбаков в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

«Съездили за город на денек», — кратко прокомментировал фотографию огромной рыбины омский рыболов.

Пост вызвал живое обсуждение среди омских рыболовов. Были те, кто не верил, что такая щука поймана в Омской области, и настойчиво просил назвать место улова. Большинство комментирующих выражали свое восхищение, сравнивая огромную рыбину с крокодилом. При этом сам ловец щуки ни на какие вопросы не отвечал и в спор не вмешивался.