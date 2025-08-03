«Это же крокодил!»: омич поймал огромную щуку под 7 килограмм

Пост вызвал живое обсуждение среди омских рыболовов. Были те, кто не верил, что такая щука поймана в Омской области, и настойчиво просил назвать место улова. Большинство комментирующих выражали свое восхищение, сравнивая огромную рыбину с крокодилом. При этом сам ловец щуки ни на какие вопросы не отвечал и в спор не вмешивался.