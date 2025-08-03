Спасатели эвакуируют детские тургруппы в Туапсинском районе

Напомним, из-за сильнейших ливней в здешних горных реках резко поднялся уровень воды, а на федеральную трассу М-4 «Дон» сошел сель.
«В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Рекомендую водителям учитывать это при построении маршрута», — написал глава края в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе.
Кондратьев подчеркнул: «Нахожусь на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Главная задача — обеспечить безопасность людей».
При этом прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части района.
К ликвидации последствий стихии привлекается 109 человек и 35 единиц техники.
Кстати.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861)250−60−34.