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Спасатели эвакуируют детские тургруппы в Туапсинском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что следит за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе, который подвергся в воскресенье сильнейшему удару стихии. Погодные условия в этих местах остаются сложными.

Напомним, из-за сильнейших ливней в здешних горных реках резко поднялся уровень воды, а на федеральную трассу М-4 «Дон» сошел сель.

«В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Рекомендую водителям учитывать это при построении маршрута», — написал глава края в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе.

Кондратьев подчеркнул: «Нахожусь на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Главная задача — обеспечить безопасность людей».

При этом прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части района.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани сообщили о приведении в готовность двух пунктов временного размещения, которые находятся в поселках Новомихайловский (на базе СОШ № 35) и Джубга (на базе СОШ № 34).

К ликвидации последствий стихии привлекается 109 человек и 35 единиц техники.

Кстати.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861)250−60−34.

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