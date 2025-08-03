Юрий Слюсарь поздравил железнодорожников Ростовской области с праздником

В День железнодорожника, 3 августа, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил работников отрасли через свой официальный телеграм-канал.
Глава региона напомнил, что с тех пор, как в XIX веке в Ростове проложили первые рельсы, железная дорога превратилась в жизненно важную транспортную артерию, связывающую Донской край со всей Россией и зарубежьем.
— Через Ростовскую область проходят ключевые федеральные направления, связывающие центр России с Черноморским побережьем, Кавказом и новыми территориями. Эти магистрали играют важнейшую роль в экономике страны и в логистике всей южной части России, — отметил Юрий Борисович.
Юрий Слюсарь напомнил, что на Дону работает крупнейшее в отрасли предприятие России — Новочеркасский электровозостроительный завод.
— Выпущенные здесь локомотивы водят составы, которые перевозят 80 процентов всех грузов на железных дорогах России и стран ближнего зарубежья. Предприятие выпускает почти 70 типов электровозов.
Также глава региона поблагодарил тружеников железных дорог за преданность профессии.
— Сегодня, в условиях новых вызовов, ваш труд обеспечивает не только надежность транспортной системы, но и ее стратегическую устойчивость. Благодарю каждого из вас за профессионализм, ответственность и стойкость.
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