В Красноярске отметили День железнодорожника благотворительным забегом

Сегодня, 3 августа, в Красноярске состоялось празднование Дня железнодорожника.
В рамках мероприятия на острове Татышев в 10 утра прошел благотворительный забег «Достигая цели!», в котором приняли участие около тысячи жителей региона. Участники забега объединились для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и собрали средства на благотворительные цели.
Представители Красноярской железной дороги выразили благодарность своим коллегам в социальных сетях, отметив, что «сила дороги — в людях». Они подчеркнули важность труда железнодорожников для всей страны и поблагодарили всех за их усилия и преданность делу.