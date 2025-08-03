Ученые заявили о последствиях 15 вспышек на Солнце — что ждать белорусам

Ученые прокомментировали 15 вспышек на Солнце, произошедших за одни сутки. Информацию о солнечной активности опубликовали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые рассказали белорусам и другим жителям Земли, что рентгеновские мониторы GOES зафиксировали 1 августа 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек. Большинство вспышек случились в новой активной области Солнца — 4167. Там же происходило и сжигание освободившейся после солнечной активности энергии.
— Остальные события были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно, — прокомментировали ученые.
Также сообщалось о стабилизации признаков вспышечной активности на Солнце и прекращении роста солнечных пятен.
— Всплеск имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток, — уточнили специалисты.
В свою очередь в Институте прикладной геофизики рассказали, что 2 августа В рентгеновском диапазоне было зарегистрировано 12 вспышек класса С. При этом вспышечная солнечная активность характеризовалась как низкая.
По прогнозу космической погоды 3 и 4 августа вспышечная солнечная активность ожидается, в основном, низкая, но возможность вспышек класса М не исключена.
При этом геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка останется невозмущенная.
— Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток, — предупредили в институте.
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