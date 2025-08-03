Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые заявили о последствиях 15 вспышек на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили о последствиях после 15 и 12 вспышек на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Ученые прокомментировали 15 вспышек на Солнце, произошедших за одни сутки. Информацию о солнечной активности опубликовали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые рассказали белорусам и другим жителям Земли, что рентгеновские мониторы GOES зафиксировали 1 августа 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек. Большинство вспышек случились в новой активной области Солнца — 4167. Там же происходило и сжигание освободившейся после солнечной активности энергии.

— Остальные события были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно, — прокомментировали ученые.

Также сообщалось о стабилизации признаков вспышечной активности на Солнце и прекращении роста солнечных пятен.

— Всплеск имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток, — уточнили специалисты.

В свою очередь в Институте прикладной геофизики рассказали, что 2 августа В рентгеновском диапазоне было зарегистрировано 12 вспышек класса С. При этом вспышечная солнечная активность характеризовалась как низкая.

По прогнозу космической погоды 3 и 4 августа вспышечная солнечная активность ожидается, в основном, низкая, но возможность вспышек класса М не исключена.

При этом геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка останется невозмущенная.

— Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток, — предупредили в институте.

Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в августе 2025 года — что ждать белорусам.

Тем временем легальный самогон подорожает в Беларуси.